Genoa, Pjaca sfida il Napoli: "E' forte, ma se giocheremo come col Crotone faremo bene"

Il neo esterno del Genoa Marko Pjaca, già andato in gol all'esordio contro il Crotone, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione: "In questi primi giorni sono stato bene, il club è storico e tutti i ragazzi sono bravissimi. Mi sento a casa qui".

Cosa pensa di Maran? "Mi ha fatto una buona impressione. Spero di fare una grande stagione con lui". Sarà la stagione della rinascita per lei e per il Genoa? "Spero di sì, abbiamo iniziato tutti bene e possiamo fare un campionato importante. Dobbiamo continuare con questa voglia e questo spirito".

Le sono bastati 6 minuti per il primo gol. "Spero e credo che la sfortuna sia alle mie spalle. Adesso voglio giocare con tranquillità senza guardarmi indietro. Sto bene e mi sono allenato bene".

Cosa si aspetta dalla partita contro il Napoli? "Non sarà facile, sono una squadra forte. Se però scenderemo in campo con la stessa voglia della prima partita contro il Crotone potremo fare bene".