Genoa, T. Motta a RadioRai: "Sofferto e giocato, contro una big siamo andati all'attacco"

Dopo lo 0-0 arrivato contro il Napoli, il tecnico del Genoa Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Penso che dal primo all'ultimo minuto abbiamo giocato una buonissima partita, in alcuni momenti abbiamo sofferto ma giocavamo contro una buonissima squadra. Ma siamo andati vicino al gol e sono molto contento dei miei giocatori".

Pandev rigenerato dal suo arrivo?

"Rigenerato non direi, Goran in tutta la sua carriera ha sempre dimostrato di essere un grande giocatore e lo dimostra ancora, è un ragazzo che lavora tantissimo non solo in fase offensiva, ma anche difensiva, oggi ha lavorato con tutti i suoi compagni e sono contento di averlo con noi".

Che Napoli hai visto?

"Ho visto una grande squadra, con grandi giocatori, giocatori di esperienza che vanno in nazionale. Noi abbiamo giocato la nostra partita, abbiamo sofferto ma abbiamo giocato, siamo andati all'attacco e sono contento".

La tua è una squadra che cerca sempre di attaccare, si è visto anche contro la Juve...

"Da quando sono arrivato, ho visto grande disponibilità, grande qualità, la strada è quella giusta, non possiamo affrontare Napoli e Juventus pensando a difenderci e abbiamo dimostrato sia a Torino, che stasera che dobbiamo difenderci insieme ma quando abbiamo palla dobbiamo attaccare, dobbiamo avere coraggiosi e per questo devo fare i complimenti ai miei giocatori".

Migliorare sulla concretezza?

"La fase difensiva la dobbiamo fare tutti e il livello si è alzato, Agudelo ha giocato quasi da terzino, Pinamonti anche e possono solo aiutare i difensori. Con questa idea di difendere e attaccare insieme, creeremo delle situazioni da gol e sono veramente della prestazioni dei ragazzi".

Su Icardi?

"E' un grande giocatore, è stato in una grande squadra come l'Inter, è arrivato in una grandissima squadra come il PSG, giocare affianco a Di Maria, verratti ti fa alzare il livello. E' un giocatore da area di rigore ma ora sta facendo bene anche fuori dalla sua area".