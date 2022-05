Genoa, Yeboah a Dazn: "Come con la Juve, mettiamoci cuore e anima e battiamo il Napoli"

Kelvin Yeboah, attaccante del Genoa, è intervenuto prima del match sul campo del Napoli al microfono di Dazn

Kelvin Yeboah, attaccante del Genoa, è intervenuto prima del match sul campo del Napoli al microfono di Dazn: "Il Napoli è una grandissima squadra. Noi andremo in campo come nell'ultima partita, lasciando in campo cuore e anima. Daremo il 100%, andando oltre i nostri limiti".