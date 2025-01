Genoa, Zanoli: "Con il Napoli potevamo pareggiarla"

Alessandro Zanoli è tra i calciatori più positivi del Genoa in questa stagione. Patrick Vieira lo sta utilizzando con grande frequenza e lui con il nuovo tecnico ha un bel rapporto, come spiega a Il Secolo XIX: "L'avevo incrociato per la prima volta in un'amichevole in cui con il Napoli giocai contro il Crystal Palace, gliel'ho ricordato quando è arrivato qui. Ha grande personalità, si confronta con tutti i giocatori, ha un idea di calcio ben precisa, ancora non siamo riusciti a cercare di più la palla bassa come lui vorrebbe, ma stiamo migliorando. E poi abbiamo affrontato partite difficili, adesso ci manca solo la vittoria".

Come mai non avete ancora vinto in casa?

"Mah, credo che sia solo un caso. Contro il Cagliari meritavamo di vincere, con il Napoli abbiamo fatto un grande secondo tempo e potevamo almeno pareggiare. Adesso vogliamo portare a casa una bella vittoria. Per festeggiare insieme a Dan Sucu".