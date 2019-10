Gentile sicuro: "Inter superiore al Napoli nella corsa per lo Scudetto"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Claudio Gentile che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul Napoli: "Gli azzurri stanno facendo dei buoni risultati in Champions ma per la corsa Scudetto con la Juventus, vedo favorita l'Inter. I neroazzurri giocano un buon calcio e stanno dimostrando che possono competere fino alla fine per vincere il campionato".