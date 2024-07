Georgia, l'assistente di Sagnol: "Kvara fenomenale, è adatto a qualsiasi club di Premier"

Una delle rivelazioni di questi Europei di Germania è stata senz'altro la Georgia, condotta dal commissario tecnico Willy Sagnol. Seppur terminata agli ottavi, il cammino di questa Nazionale rimarrà impresso, anche e soprattutto per aver sfoggiato uno dei talenti più interessanti nel panorama calcio europeo: Khvicha Kvaratskhelia. L'ala sinistra classe 2001 si è consacrato anche a livello internazionale dopo essere esploso al Napoli due stagioni fa con Luciano Spalletti. Ma a raccontare davvero che talento sia Kvara ci ha pensato David Webb, assistente del c.t. della Georgia, in una chiacchierata ai microfoni di Sky Sport UK:

"Lui (Kvaratskhelia, ndr) ha un grande talento. Quando si lavora con lui da vicino in allenamento, si capisce quanto sia bravo. Per me può fare grandi cose", ha esordito. Aggiungendo: "È un talento fenomenale ed è anche una persona fantastica. È molto bravo in campo e si trova bene con tutti gli altri giocatori".

La qualità di amalgamarsi con la squadra. Oltre alle doti tecniche indiscusse, l'asso georgiano vanta anche di un incredibile unione con i compagni: "Si integra nel gruppo come uno degli altri ragazzi e questo è il suo bello. È un giocatore umile, ma ha un atteggiamento feroce e la determinazione di avere successo. Avrà una carriera straordinaria, questo è certo".

Al momento il futuro di Kvara è ancora incerto. Il rinnovo con il Napoli non è ancora arrivato, il PSG ha fatto un'offerta formale per acquistarlo insieme a Osimhen e De Laurentiis ha rifiutato in tronco, ritenendolo incedibile. "È un giocatore di alto livello, adatto a qualsiasi club di Premier League che giochi un calcio veloce e d'attacco. Lui ha queste qualità, quindi non ho dubbi che sarà un ottimo acquisto per qualsiasi club".