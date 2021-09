Gerolin: "Napoli forte, ma l'Udinese non deve temere la batosta subita"

“La batosta contro il Napoli non fa testo. Gli azzurri sono forti. Ma l’Udinese non era quella che siamo abituati a vedere. Quindi la Roma dovrà fare attenzione”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Udinese e Roma, Manuel Gerolin.

Come vede la Roma, direttore?

“Deve vincere. Ha fatto un passo falso a Verona. E se vuole restare in alto deve tornare subito a fare bene. Mourinho è stato un colpo mediatico stupendo, arrivato quando la Roma non viveva un bel momento”.