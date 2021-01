Gerolin su Barak: "Mezzala che potrebbe stare molto bene nella rosa del Napoli"

Manuel Gerolin, dirigente sportivo ed ex ds dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Antonin Barak, calciatore del Verona accostato al Napoli: "Ha tutte le qualità per diventare un giocatore importante e potrebbe stare molto bene nella rosa del Napoli. Il suo ruolo è da mezzala sinistra, anche se Juric lo impiega più avanti. Ha gran fisico e tecnica, a Napoli farebbe certamente il salto di qualità. Le sue doti possono essere espresse molto bene in questa squadra. Sul 4-3-3 può essere il terzo da sinistra a centrocampo.

Chi vincerà il campionato? Puntavo molto sul Napoli a inizio campionato, credo che l’organico del Napoli è molto interessante, manca ancora tanto alla fine e può ancora far bene. Chi ne avrà di più nelle prossime partite farà suo il campionato".