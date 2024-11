Ghoulam alla Gazzetta: "Scudetto? Inter un po' superiore, ma Napoli favorito senza coppe"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex azzurro Faouzi Ghoulam ha parlato della sfida tra Inter e Napoli: "Il Napoli ha un filino di possibilità in più perché non fa le coppe, però l'Inter ha un organico lievemente superiore. Terzo incomodo? La Juve, mi piace l'idea di ringiovanimento, ha qualità e prospettive. Poi ci sono Atalanta e Milan, ma il Napoli può farcela, magari di poco, non credo che stavolta possa esserci un'ammazza-campionato".