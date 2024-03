Ghoulam: "Calzona esigente ma bravo, è perfetto per aprire un ciclo! Su un futuro in azzurro..."

TuttoNapoli.net

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha parlato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport del nuovo allenatore Francesco Calzona e non solo: "Col Sassuolo abbiamo rivisto un Napoli brillante. Ho visto determinazione, organizzazione e naturalezza nelle giocate: la mano di Calzona. Un allenatore molto preparato, che riesce ad ottenere il massimo dai calciatori: è molto esigente ma sa parlarci, ha grandi doti umane. È l’allenatore giusto, con una visione moderna e propositiva del calcio. Può fare un grande lavoro e sono convinto che sia la migliore scelta per il presente ma anche in chiave futura: sarebbe perfetto per aprire un nuovo ciclo».

Hamsik è stato vicino al ritorno: lei, in futuro, tornerebbe a lavorare a Napoli? "L’esperienza in Turchia (Hatayspor, ndr) mi sta dando tanto e sono concentrato sul campo. Poi ho anche altri interessi: viaggi, business e solidarietà. Seguo tanti progetti ma so quanto è fondamentale formarsi e studiare e lo sto già facendo. Sono uno sportivo: se mi impegno in una cosa la faccio al massimo. Non accetto superficialità e improvvisazione. Napoli avrà sempre un posto speciale nel mio cuore ma oggi è ancora presto per parlare di futuro e io sono il primo ad essere curioso di sapere dove, e in quale ruolo, sarò tra qualche anno".