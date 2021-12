Ghoulam: "Orgogliosi di avere uno come Koulibaly. Aiutiamo il prossimo di nascosto"

Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam hanno ricevuto il premio Arci Mediterraneo ritirato al teatro Sannazzaro di Napoli: "Sono orgoglioso di essere suo fratello (parla di Kou, ndr) e tutti i napoletani la pensano così. Dobbiamo essere orgogliosi di avere un giocatore così. Lui mi trascina e mi porta avanti. Facciamo le cose non per essere eroi, siamo musulmani e la nostra religione ci dice di essere discreti. Vogliamo fare le cose di nascosto per dare sorridi e aiutare la gente" le parole del terzino algerino.