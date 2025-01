Giaccherini bacchetta il Napoli: "Si è tirata troppo la corda con Kvara, andava blindato subito!"

vedi letture

Emanuele Giaccherini, ex calciatore, ha parlato nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Credo che Conte sia stato chiaro su Kvaraskhelia. Fosse per lui sarebbe un calciatore da blindare assolutamente, ha cercato di trattenerlo insieme a Di Lorenzo. Però è logico che da parte del calciatore ci siano altre priorità. Credo che sul suo contratto si sia tirata un po’ troppo la corda, blindarlo dopo lo scudetto per renderlo sempre più centrale nel progetto. La bravura di Conte è di considerare chi gioca meno anche di più, perché sa che per ottenere risultati importanti c’è bisogno di tutti. Come la lotta scudetto, perché parliamoci chiaro il Napoli deve puntare al campionato.

Quando arriveranno infortuni e squalifiche ci sarà bisogno di chi gioca meno, e quindi dovranno essere sempre tutti sul pezzo. Io sono stato allenato da lui ed anche quando non giocavo ero sempre pronto ad entrare in campo, questa è la grande forza di Conte. Le prossime partite ci diranno se i big match sono l’ultimo step che deve fare questo Napoli, vincere nelle partite importanti contro le altre pretendenti per blindare il campionato. Il prossimo mese sarà decisivo per capire se davvero può vincere lo scudetto”.