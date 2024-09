Giaccherini svela il retroscena su Conte: "A fine allenamento faceva una cosa con gli attaccanti"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato del suo ex allenatore Antonio Conte nonché attuale tecnico del Napoli. Di seguito un estratto dell'intervista: "Spesso Conte si fermava con gli attaccanti e lo sparapalloni a fine allenamento. Li metteva a vénti metri e faceva partire i palloni a cento chilometri orari. Gli attaccanti dovevano fare lo stop orientato e giocare tra di loro, solo che arrivavano dei missili addosso impossibili da controllare".

In un altro stralcio dell'intervista, Giaccherini ha parlato della mentalità di Conte: "Conte era già un vincente e un leader in campo. Sa farsi voler bene da tutti, questo è il suo segreto. Il fatto di non lasciare nulla al caso, - ha proseguito l'ex giocatore della Nazionale - di curare qualsiasi dettaglio e pretendere il massimo da ogni calciatore è la sua arma vincente. Fa sentire importante anche chi gioca meno e tiene sempre tutti in considerazione".