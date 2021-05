Gianni Di Marzio: "Allegri al Real Madrid. Gattuso trattato malissimo, vada via"

A commentare le notizie di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Panchine bollenti in Serie A. Cosa consiglierebbe a Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso?

"Inzaghi lo stimo come uomo e come tecnico. Non è mai andato sopra le righe, si è fatto da solo come allenatore, ha fatto tutta la trafila con i giovani, lavorando bene e vincendo. Se si dovesse concretizzare qualche telefonata che ha avuto, può decidere solo lui. Gli dico di aspettare. A Gattuso gli dico di andare via dal Napoli, lo hanno trattato malissimo. Io sostengo che Allegri andrà al Real Madrid, ha dato la parola da tempo".