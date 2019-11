Gianni Di Marzio: "Ancelotti? Da solo non può farcela, non è solo un problema tattico"

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, mister Gianni Di Marzio è tornato sui temi caldi della settimana sportiva, dedicando particolare attenzione alle situazioni in casa Juventus e Napoli. Queste le sue parole: "Io personalmente Ronaldo non lo avrei sostituito. Parliamo sempre e comunque di un giocatore che dieci giorni prima ti ha preso un rigore all'ultimo secondo. Non era un calciatore che non stava bene fisicamente, Sarri doveva lasciarlo in campo. Crisi Napoli? E' riduttivo parlare soltanto di questione tattica. Bisogna mettere apposto delle cose e bisogna farlo in fretta. Ancelotti in questo va aiutato, perché da solo non ce la può fare".