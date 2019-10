Gianni Di Marzio: "Ancelotti ha snobbato la Spal, ma quest'anno non ci sono gare facili!"

Nel corso di Canale 21, l'ex allenatore Gianni Di Marzio ha parlato delle scelte di Ancelotti: "Ancelotti h cambiato dei giocatori pensando fosse una partita facile. In realtà in Italia quest'anno non c'è una partita facile. Manca personalità poi nella squadra, Ancelotti non ho dubbi: voleva leader e top player anche in estate".