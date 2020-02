Gianni Di Marzio ci crede: "Barcellona? Ha tanti casini, vediamo cosa succede..."

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live per commentare le ultime in casa azzurra: "Il Barcellona ha tanti casini, bisogna giocarla, poi vediamo a fine gara che succede. Ovviamente col Brescia non bisogna pensare alla sfida di Champions League. Messi? Bisogna marcarlo bene nella zona dove gioca. Servono continui raddoppi e il pieno sostegno di tutta la squadra".