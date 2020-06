Gianni Di Marzio: "Complimenti a tutti, ma a 2 azzurri in particolare. Sulla Champions..."

L'allenatore Gianni Di Marzio parla a Marte Sport Live all'indomani della vittoria della Coppa Italia per gli azzurri: “Il Napoli ha meritato la Coppa Italia. Vanno fatti i complimenti a tutti, soprattutto a Maksimovic e Koulibaly. Anche Meret e Di Lorenzo sono stati protagonisti. Nel primo tempo gli azzurri si sono difesi bene, nella ripresa hanno fatto una partita d’attacco. La Champions? Il Napoli ci deve credere contro il Barcellona, non ha nulla da perdere. Gattuso non è soltanto un trascinatore, ma anche un grande allenatore”.