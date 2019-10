Gianni Di Marzio controcorrente: "Ibrahimovic al Napoli non serve"

L'ex allenatore del Napoli, Gianni Di Marzio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella trasmissione Maracanà su Tmw Radio: "Non vedo sinceramente la necessità di dover far giocare sia Mertens che Lozano. Le parole di DeLaurentiis su Milik non fanno il bene di Ancelotti, deve decidere lui.



Ibrahimovic al Napoli? Lì davanti ci sono già giocatori importanti. Non credo che lo svedese arrivi e, sinceramente, non se ne sente il bisogno"