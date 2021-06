Gianni Di Marzio critico: "Meret deve avere più autorità, gli manca il senso del comando"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore. "Meret titolare con Spalletti? Finalmente riusciamo a vedere con costanza questo ragazzo. Deve imparare ad avere un po' di autorità, gli manca il senso del comando. Può migliorare ma se gioca 2-3 partite e poi torna in panchina non va bene. Deve parlare con i difensori, il primo comandamento del portiere dev'essere comandare la difesa.

Basic? Un doppione di Fabian Ruiz, non è mai stato un metodista e non lo sarà mai. Terzino sinistro? Emerson Palmieri tutta la vita, c'è anche Marlon. Osimhen adeguato al gioco di Spalletti? Perché no, il tecnico lo migliorerà perché sul campo è bravo e gli darà una mano sul fraseggio e sui movimenti".