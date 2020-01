Gianni Di Marzio: "Da Insigne mi aspetto sempre gare così. Su Demme..."

L'ex tecnico del Napoli Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio nella trasmissione Maracanà per commentare la vittoria degli azzurri contro la Lazio: "E' un medicinale che fa bene. E' stata una bella gara, certo che sulla prestazione individuale, con Insigne ero stato molto critico finora. Non giocava nel 4-3-3 a sinistra, questo è vero, ma uno come lui deve puntare l'avversario e andare al tiro. La gara di ieri mi ha rallegrato. Da Insigne mi aspetto sempre gare così. Quelle cosa le sa fare e deve farle. Demme si è comportato bene, anche se si è adattato al ruolo di playmaker. Faccio una critica però, c'era da sostituire Callejon e non Lobotka. Per me può essere una svolta. La gara con la Juve può essere la gara decisiva".