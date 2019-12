Gianni Di Marzio: "Ecco perché c'è differenza tra Napoli in Champions e campionato"

Sono tanti i nomi che si accavallano nelle ipotesi di un addio anticipato di Carlo Ancelotti. A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, per parlare anche di questo: “Spalletti e Allegri sono due grandissimi giocatori, pretenderanno anche una buona campagna acquisti per cui nel cambio, De Laurentiis deve mettere tutto in preventivo".

GIOCATTOLO ROTTO? - "Il Napoli aveva acquistato simpatia e credibilità in tutto il mondo e così come va detto che De Laurentiis ha fatto bene in questi anni, va anche detto che adesso ha rotto il giocattolo. La differenza che c’è tra le gare di campionato e di Champions League si spiega da un punto di vista tattico perché in Europa le squadre giocano a viso aperto e il Napoli riesce ad imporsi".