Gianni Di Marzio: "Gol subiti giustificati, alcuni non sono in condizione. Su Lozano..."

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Radio Marte rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Siamo rimasti con tre esterni bassi a destra mentre a sinistra Ghoulam ancora non mi ha dato la convinzione di esser tornato quello che tutti conosciamo. Io avrei fatto di tutto per prendere un giocatore alla Emerson Palmieri. Non sono pochi i sette goal subiti però lo giustifico perchè ci sono giocatori che non hanno fatto una preparazione specifica. Lozano è un giocatore forte, è un'ala che salta l'uomo e può variare su tutto il fronte d'attacco ma non è una prima punta.



Sistema di gioco? Allan, Fabian e Zielinski per caratteristiche tecniche non danno copertura al centrocampo. In mezzo al campo avrei preso un giocatore con esperienza.



Fabian? Nel 4-2-3-1 è uno dei due in mezzo al campo, da trequartista non lo vedo perchè è uno che parte da dietro, sa saltare l'uomo e ti da ampiezza con i suoi continui cambi di gioco.



Chiriches e Diawara? Chiriches lo avrei tenuto, mentre un giocatore alla Diawara sarebbe stato un centrocampista che poteva essere adatto a questo nuovo modulo di Ancelotti.



Giocatori fuori forma? Il Napoli non ha alternative dello stesso valore dei titolari. Bisogna aspettare che i calciatori entrino in condizione.



Voto finale del mercato? Con gli acquisti fatti il mercato del Napoli è sul 6.5, onestamente poteva fare di più. Per alzare l'asticella serviva prendere qualche giocatore importante".