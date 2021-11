Gianni Di Marzio: "Il Napoli deve cambiare modulo per tamponare l'assenza di Osimhen"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore: "Napoli-Lazio? Gara difficile per le difficoltà di formazione, chi ha fatto la differenza non è facile da sostituire. Se Demme sta bene potrebbe tamponare l'assenza di Anguissa ma fino a un certo punto. L'assenza di Osimhen è più pesante perché chiunque giochi al posto suo avrà caratteristiche diverse. Petagna si mette a fare la guerra per lottare con gente che è più forte di lui. Lo stesso Mertens non ha la profondità di Osimhen però ha più esperienza e come gli capita la butta dentro. Bisogna cambiare modulo di gioco, cercare di riottenere Politano a destra e recuperare Insigne. Quando un giocatore non ha la testa a posto non sarà mai al 100%. I professionisti non sono robot.

A Milano abbiamo preso un gol su calcio d'angolo senza mettere l'uomo sul palo, il terzo gol lo abbiamo preso in netta superiorità numerica con la chiusura sbagliata di Mario Rui e il fallo mancato di Fabian Ruiz. Osimhen e Anguissa sono una cosa, gli altri un'altra. La partita a Milano l'ha vinta innanzitutto Darmian sulla fascia, quando veniva avanti Mario Rui si buttava dentro Barella sull'out di destra, quindi si ritrovava sempre in inferiorità. Lozano e Insigne non hanno giocato per niente, almeno il messicano ci ha provato però. Un modulo alternativo? Il 3-5-2 può esserlo ma dipende tutto dalla qualità. Basta guarda al Chelsea e al Manchester City: hanno tutto, da qualità a fisicità".