Gianni Di Marzio: "Insigne fondamentale, ma come può giocare? Ecco chi schiererei..."

Nel corso di Martesport Live su Radio Marte è intervenuto l'ex allenatore e dirigente Gianni Di Marzio che s'è proiettato alla sfida del Camp Nou che attende gli azzurri: "Bisogna valutare le condizioni del Barça dopo la sconfitta in campionato, con quale spirito scenderanno in campo. Loro hanno il vantaggio del gol fuori casa, ma il Napoli sta convincendo, viene da buone prove, qualcuno parlava del gioco di Gattuso ma deve solo lavorare in pace. Lui non dà solo carattere, lui è uno che legge bene le gare dalla panchina e ora vediamo come gestisce la situazione Insigne. Non credo sinceramente possa giocare, leggendo la diagnosi, visto che quella è una zona del corpo particolare per uno che fa allunghi e strappi. Rischia di beccarlo di nuovo quando allunga. Bisogna valutare l'entità, ma lui è necessario in campo a Barcellona. Eventualmente io allargherei Zielinski perché loro lì hanno Semedo che è uno che spinge e Elmas in mezzo al campo".