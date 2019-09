Gianni Di Marzio: "L'Inter non è al livello del Napoli, ma la prova di Lecce non fa testo"

Mister Gianni Di Marzio ha detto la sua sul prossimo turno di Serie A durante Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Sulla Juventus e Sarri "C'è bisogno di tempo per assimilare il suo lavoro. Serve organizzare il gioco, i movimenti. Ci vuole del tempo, poi quello di Sarri è un calcio abbastanza simile a quello iberico. Ci vogliono i movimenti giusti per creare gli spazi. I giocatori della Juve fanno fatica a giocare a due tocchi, molti poi non vogliono assimilare questo tipo di calcio ed esaltare le proprie qualità individuali".

Sul Napoli "Ancelotti che dice che è quasi perfetto? La partita di Lecce non fa testo se non per l'applicazione mentale. Non era perfetta per me due settimane fa, non lo è neanche adesso. Voglio vedere questo tipo di calcio contro una squadra forte. L'Inter non gioca ancora al livello del Napoli, quindi per me può essere l'anno del Napoli. Può mettere paura alla Juventus".