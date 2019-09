Gianni Di Marzio: "Lozano come un pesce fuor d'acqua, è un esterno e non una punta"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore: "Il ritardo del Napoli dalla vetta è già considerevole dopo 5 partite, ma siamo ad inizio stagione e non drammatizzerei più di tanto. Va analizzata la gara di ieri e certe sconfitte colpiscono più di altre come quella di ieri del Napoli, ma la stagione è lunga. Da ex allenatore dico che negli ultimi minuti quando la partita non si sbloccava, come forma scaramantica pensavo sempre al peggio e mi accontentavo del pari, Ancelotti invece non la pensa così ed ecco che è arrivata la ripartenza avversaria ed il gol del Cagliari. La linea difensiva del Napoli ha commesso un grande errore non marcando Castro. Detto questo, il Napoli quest’anno è da scudetto e prima della gara col Cagliari tutti ne eravamo convinti.

Quando il Napoli si schiera a 3 in mezzo al campo con Fabian, Zielinski ed Elmas non soffre e lo si è visto nella gara di Lecce. Lozano poi, in quella posizione è un pesce fuor d’acqua e continuo a dire che Ancelotti è un bravo allenatore, ma Lozano gioca fuori luogo perché è un esterno non una prima punta”.