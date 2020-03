Gianni Di Marzio: "Mertens? Scelta di cuore. Avrebbe potuto guadagnare molti più soldi altrove"

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live: "Mertens avrebbe avuto la possibilità di poter andare dove voleva andando anche a guadagnare di più, come a Milano o Monaco, invece ha scelto di restare a Napoli. Lui in questi anni ha imparato a fare il goleador da prima punta. Adesso Mertens sa segnare in tutti i modi e in tutte le posizioni grazie alla sua grande applicazione. Sembra un bomber nato e invece prima era un esterno".