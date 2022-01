Gianni Di Marzio: "Napoli dominante, Juventus come al solito attendista"

Dopo il pareggio per 1-1 fra Juventus e Napoli, Gianni Di Marzio ha commentato la prestazione degli azzurri ai microfoni di TMW Radio: "Certamente Mertens l'occasione giusta l'ha avuta e l'ha sfruttata. Sul match hanno pesato le assenze del Napoli più che quelle della Juventus, secondo me. E in generale il Napoli è stato comunque dominante, mentre la Juve ha fatto una gara come al solito di attesa. Corsa Scudetto? L'Inter, che può giocare con una doppia squadra, la vedo ancora favorita".

La prestazione di Insigne e il suo passaggio a Toronto?

"Insigne da quello che mi risulta si è sempre comportato bene. Il Napoli lo ha scaricato, per me è una vergogna scaricare un giocatore così a 30 anni senza guadagnarci nulla economicamente. A Napoli c'è una mentalità passionale, i tifosi avranno pensato che sarebbe stato meglio che se ne fosse andato adesso piuttosto che a giugno".