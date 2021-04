Gianni Di Marzio: "Non solo Palmieri, ecco i due terzini che acquisterei"

Gianni Di Marzio, ex allenatore, parla a Marte Sport Live: “Lukaku e Lautaro sono fortissimi, bisognerà capire chi sceglierà Gattuso dal primo minuto tra Mertens e Osimhen. La partita si gioca molto sugli esterni, sarà fondamentale limitare Hakimi. Dovrà occuparsi pure di Insigne e questo potrebbe creare difficoltà all’Inter. Zielinski dovrà essere bravo a limitare Brozovic. Ci vuole grande attenzione in fase passiva. Demme deve stare di guardia davanti ai difensori centrali senza lasciare la posizione. Il Napoli non deve sfruttare la costruzione dal basso, servono giocatori tecnicamente forte per impostare così. De Paul o Lamela? Dipenderà molto dalle idee dall’allenatore del Napoli dell’anno prossimo. Se dovesse venire uno come Juric giocherebbe con la difesa a tre, uno come Fonseca, invece, preferisce giocatori dai piedi buoni. Emerson Royal? L’ho visto al torneo di Tolone è molto forte, prenderei lui a destra ed Emerson Palmieri a sinistra. Due terzini con i piedi buoni e veloci sono fondamentali nel calcio moderno. Hanno anche personalità".