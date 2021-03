Gianni Di Marzio "Osimhen? E' bravo ma deve imparare i fondamentali. Sul Milan..."

Nel corso de Giochiamo d’anticipo, in onda su Canale 21, è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore. “Recentemente ho visto il Napoli molto più brillante rispetto alle recenti partite, dove ci sono stati molti errori individuali e di reparto. Il trascinatore in questo momento è Insigne, che ha la leadership di questo gruppo. Ho osservato il Milan con lo United, mancavano diversi titolari, ma la squadra era tonica, aggressiva e ben messa in campo. I rossoneri sono la grande rivelazione della stagione per continuità rispetto allo scorso campionato, anche Ibrahimovic è stato determinante con il carisma e la personalità che ha portato.

SU OSIMHEN: Per me è un ventunenne che è molto bravo nell’attacco della profondità, ma deve però migliorare la tecnica individuale. Non mi importa quanto è stato pagato, deve imparare i fondamentali e i movimenti sulla linea d’attacco soprattutto in rapporto al portatore di palla. Sono cose elementari che al momento non sa fare. E’ un diamante grezzo, bisognerà capire quanto saprà applicare gli insegnamenti dell’allenatore”.