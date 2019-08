Gianni Di Marzio: "Se il Napoli prende James può lottare per lo Scudetto"

A TMW Radio, durante Maracanà, Gianni Di Marzio ha parlato dei maggiori temi del mercato italiano.

Su Higuain

"Credo che sia il giocatore giusto per la Juve e l'attaccante giusto per Ronaldo. A questo punto rimane il rebus Icardi. Al Napoli non credo possa andare per la questione diritti d'immagine. Può esplodere nella Capitale. Alla Roma, con gli esterni che ha, può esprimersi al meglio. Non credo allo scambio con Dybala".

Su Icardi

"Può giocare nel 4-3-3 come unica punta e due esterni alti. Negli ultimi metri è fortissimo, meno a manovrare, cosa che non ha mai fatto. Alla Juve troverebbe CR7 che si accentra sempre, e che cerca il duetto con l'attaccante".

Sul Napoli

"Se prende James Rodriguez può davvero lottare per lo scudetto. Basta aspettare solo i giovani, servono giocatori di questo tipo. E' l'unico giocatore che ha chiesto espressamente Ancelotti. Adl glielo prenda".