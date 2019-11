Gianni Di Marzio: "Serve una tregua, stagione è lunga ma si parla già dell'anno prossimo!"

Nel corso di Radio Marte è intervenuto l'ex allenatore ed osservatore Gianni Di Marzio per parlare del momento del Napoli: “Non mi pare ci sia una tregua in vista nel Napoli. Sono preoccupato perché sento già parlare della prossima stagione, ma siamo ancora a novembre e c’è un’intera annata da giocare. Ci sono degli obiettivi da conquistare, poi un rinnovamento sarà necessario. Andava già fatto con l’arrivo di Ancelotti, a fine stagione sarà necessario. I rinnovi di Callejon e Mertens dovevano essere già fatti tempo fa perché adesso diventa difficile. Milano diventa una tappa fondamentale perché arriva in un momento delicato per il Napoli, mentre, tra l’altro, la squadra rossonera è in ripresa. Hamsik manca al Napoli perché aveva qualità e poi perché aveva carisma e nello spogliatoio i compagni di squadra lo ascoltavano”.