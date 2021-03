Gianni Di Marzio: "Vi dico chi sogna davvero ADL come prossimo allenatore"

Nel corso de Giochiamo d’anticipo, in onda su Canale 21, è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore: "Vi dico chi sogna davvero Aurelio De Laurentiis come prossimo mister. Il presidente è interessato a Paulo Fonseca: dico questo perché evidentemente so qualcosa. Non amo parlare senza cognizione di causa. Alla Roma percepisce un ingaggio importante, ma non dimentichiamo che De Laurentiis, quando vuole davvero un allenatore non bada a spese. Si pensi a quanto ha investito su Carlo Ancelotti. Sarri? Piace tantissimo, ma non penso che tornerebbe. Allegri non viene al 99%".