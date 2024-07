Giannini: "Zielinski è forte forte, l'Inter è ancora la squadra da battere"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giuseppe Giannini ha commentato il centrocampo dell'Inter, che con l'innesto di Piotr Zielinski (arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Napoli) è andato a migliorare ulteriormente la propria qualità oltre alla possibilità di trovare inserimenti all'interno dell'area avversaria:

"E posso dirvi con certezza che quelli dell’Inter sono forti forti. Quello è il reparto migliore della squadra nerazzurra, soprattutto ora che hanno inserito uno del valore e della forza fisica di Zielinski. Per me l’Inter resta la squadra da battere per tanti motivi, ad iniziare dal fatto che lì in mezzo hanno un reparto dominante".