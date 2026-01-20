Gifuni: "Il Napoli ha bisogno di giocatori utili. Se deve arrivare lui, mi tengo Lang"

Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Ho letto nei sorrisi di Conte affidarsi nel destino e nella fatalità e quando lo ha fatto – vedi con l’Inter – ha fatto bene. Quella di domani è un trampolino di lancio per proseguire tutta la stagione nel migliore dei modi, Conte ha dimostrato che più difficoltà ha più riesce a raggiungere risultati positivi e prestazioni brillanti”.

Sul Copenahgen: “Loro non giocano da tempo e questo può vederli arrugginiti. Il Napoli ha faticato molto in trasferta, ha perso a Lisbona ed Eindhoven e finora il cammino del Napoli in Champions in trasferta è stato pessimo, direi da 2 in condotta!”

Su Vergara: “Ha fatto due partite ed ha fatto di più di Lang rispetto a quello che ha fatto in tutto il campionato. Per me Lang è tutto fumo e niente arrosto, lui ha dimostrato cosi. Ci sarà un motivo se loro vogliono cederlo dopo sei mesi. Magari l’anno prossimo torna qui Lang ed è candidato al Pallone d’Oro ma al momento è poco efficace e poco utile alla squadra. Vergara ha fatto più di Lang in due partite”.

Sugli infortuni: “Non so se è un caso ma le squadre con più infortuni sono il Napoli e la Roma. Politano e Rrahmani si sono infortunati con atteggiamenti banali e senza nulla di eclatante”.

Sul mercato: “Il Napoli ha bisogno di due giocatori che siano utili adesso e non tra diverse gare. Servono giocatori pronti e allo stesso tempo io credo che se deve arrivare Maldini al posto di Lang preferisco tenere Lang”.