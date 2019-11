Giletti bacchetta Ancelotti: "Faccio fatica a difenderlo, se non riesce a mediare tra società e giocatori..."

Il conduttore e giornalista Massimo Giletti ha detto la sua sul momento Juve (e non solo) in diretta a TMW Radio, durante Maracanà: "Napoli? Sono schierato con il presidente, sarei per il cambio tecnico. E' un tecnico bravissimo e che i giocatori rispettano. Stavolta faccio fatica però a difenderlo. Se un tecnico non riesce a mediare con la società e lascia andare via i giocatori, il problema è serio".