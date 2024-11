Gillet fa un nome a sorpresa: "Sarà l'arma in più di Conte"

Jean-Francois Gillet, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli: “Lukaku? Per me è fortissimo e col gioco di Conte andrà benissimo. Il problema attuale può essere rappresentato dalla preparazione che ha fatto a Londra: quando non rientri nei piani della società si fa una preparazione diversa. E’ arrivato tardi a Napoli, in nazionale spesso non è venuto perché voleva lavorare con Conte proprio sotto l’aspetto fisico. Sono certo che alla lunga Romelu farà benissimo a Napoli.

Italia-Belgio? L’Italia è messa meglio di noi, nel Belgio stanno cambiando un po’ di cose a livello dirigenziale. E’ tornato Lukaku, ma ci sono tanti giovani. Ngonge? Ha prospettive importanti, con Conte può solo migliorare, Ngonge ha grandi qualità. Sarà l’arma in più del tecnico perchè si adatta al calcio che ha in testa Conte”.