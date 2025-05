Gilmour: "Punto di svolta? La rimonta con l'Atalanta! Lì si è visto il nostro spirito..."

Billy Gilmour ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A e ha risposto anche a una domanda sul punto di svolta di questa stagione che vede adesso il Napoli al primo posto in classifica a +3 sull'Inter: "Il nostro punto di svolta? La rimonta contro l'Atalanta. Giocavamo in trasferta, loro sono passati in vantaggio e noi abbiamo lottato fino alla fine per ribaltare la partita.

Quella gara ha mostrato il nostro spirito di squadra: non molliamo mai. È stata una vittoria importante che ha dato fiducia a tutto il gruppo".