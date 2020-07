Giordano boccia il mercato Juve: "Milik ed Arthur non mi convincono, Higuain più forte del polacco..."

Per parlare dei temi del momento è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano.

Se arrivasse Milik al posto di Higuain, oltre ad Arthur per Pjanic, sarebbe rinforzata la Juve? "Ad oggi non mi convincono questi cambi. La Juve deve vincere, non c'entra l'età. Al momento Higuain è più forte di Milik. E' vero che il polacco è più giovane, ma la qualità è diversa. Io venderei di sicuro Douglas Costa. Ha stancato con questi infortuni. E' forte ma non sai mai quanto contarci".