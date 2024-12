Giordano: "Coppa Italia? Se non vale, allora non la festeggi. Undici su undici non ha nulla di logico"

Il giornalista Antonio Giordano, firma de La Gazzetta dello Sport, interviene a Canale 8 per analizzare la gara del Maradona: "Non bisogna sottovalutare certi aspetti. Queste quindici giornate qualcosa ci hanno detto. Forse è utopia inseguire lo spettacolo. Questa è una squadra matura e autorevole, a volte anche autoritaria, ma non ti prende mai l'occhio. La domanda per domenica è: a 8 minuti dalla fine, dentro il caos organizzato o disorganizzato, perché Conte ha tolto i centimetri?

Coppa Italia? Ho sentito dire che va bene così, non è così. La Coppa Italia o vale o non vale. Ma se non vale non la festeggi e non la inserisci nel curriculum. Altrimenti la giochi: ma undici cambi su undici non ha nulla di logico".