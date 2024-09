Giordano critica Motta: "Non può sostituire Vlahovic al 45' senza un vice..."

L'ex attaccante Bruno Giordano si è espresso su Dusan Vlahovic nel corso di 90° Minuto, su Raidue: "Non è un giocatore che si può inventare il gol, va servito, e la Juventus che vediamo in questo momento offre poco, offre poco all'unico attaccante. Vlahovic non può essere sostituito nel momento in cui non hai un'alternativa in panchina e giocare con un centravanti come Weah, che è tutto tranne che è un centravanti, visto che nasce terzino o ala, destra.

E soprattutto Cambiaso che è andato a prendere il posto di Koopmeiners, che ha dovuto giocare a volte terzino sinistro o ala sinistra, mentre Cambiaso giocava vicino a Locatelli. A Motta piacer fare questo tipo di gioco, ma sinceramente credo che cambi un pochino troppo e certi giocatori vadano un po' fuori di posizione".