Giordano: "Fidatevi, per lo Scudetto non si erano allineati i pianeti. La squadra vale"

Antonio Giordano, firma storica del Corriere dello Sport, dopo la vittoria del Napoli contro il Bologna si è espresso in un commento pubblicato sui social: "Da Verona al Bologna è un attimo, però...Però c’è Buongiorno (mammamia, verrebbe da dire), c’è un’aria anche nuova, c’è Kvara che fa Kvara (mammamia, riverrebbe da dire), c’è una squadra che comincia ad avere la fisionomia che maggiormente è gradita ad Antonio Conte.

C’è anche altro nel Napoli, forse: la prospettiva che stiano per arrivare Lukaku e McTominay, dunque di allungare il gruppo dei titolari e/o arricchire la panchina; e poi c’è l’idea di lasciare il pallone al Bologna e giocarsela a modo proprio, senza avere la puzza al naso. Ma, soprattutto, se ricompare il fenomeno - cioè Lui, Kvara - il calcio si trasforma in poesia: e ora fa caldo, perché niente è cambiato sotto il sole o nella frescura e improvvisamente non c’è più neanche troppa voglia di rivoluzionare ulteriormente questo piccolo mondo antico, che in fin dei conti sa ancora di scudetto.

Non si erano allineati i pianeti, fidatevi. E si può risorgere ogni domenica, nel pallone, soprattutto se il mercato sta ancora aperto un po’ e qualcosa può sempre cambiare".