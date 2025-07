Giordano: "Kean? Cresciuto tanto alla Fiorentina. Sarebbe perfetto"

“Lucca mi piace ma preferisco su Nunez, che è un profilo internazionale, ideale anche in chiave Champions. De Bruyne darà tanto, soprattutto con assist e calci piazzati. Stiamo parlando di un campione assoluto, un acquisto sensazionale”. Così l’ex calciatore e allenatore Bruno Giordano nel corso della trasmissione Il Calcio Parlato su Radioclub91 sul mercato del Napoli e poi ancora aggiunge: “Kean fino all’anno scorso non mi entusiasmava, sembrava più un cantante che un calciatore.: alla Fiorentina è maturato tanto. È veloce, sa proteggere il pallone, quindi può essere utile anche per fare un altro tipo di gioco. Nel Napoli lo vedrei benissimo.

Va fatto un grande plauso a De Laurentiis per quello che ha costruito. Manna e il presidente difficilmente sbagliano sul mercato: anche su Beukema mi fido del club. Il calcio italiano è in grande difficoltà e il Napoli deve approfittarne per ripetersi, anche se in questa piazza è molto difficile vincere per 2 anni di seguito. Conte è un top, per lui parlano soprattutto i numeri”. Poi Giordano commenta anche sull’ex numero 9 azzurro: “La telenovela Osimhen va avanti da troppo tempo. Può succedere di tutto secondo me, dalla pista araba a quella italiana con la Juve in pole”.