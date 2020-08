Giordano: "Lazio? Gara complicata per la difesa. Tutti vorranno dare il massimo..."

L'ex calciatore del Napoli scudettato Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulle vicende di casa Napoli: "Il Napoli farà una partita gagliarda, tutti i calciatori vorranno dare il massimo per guadagnare la maglia da titolare contro il Barcellona. Se qualcuno dovesse fornire una prestazione scialba, rischierebbe la panchina in Champions League. Per la difesa sarà una partita importante e complicata. Il Napoli resta una grande squadra".