Giordano: "Non è da illusi credere nello scudetto, ma la favorita resta l'Inter"

"Lo chiamiamo rotazione invece che turn over, ma il concetto è quello. Ha ragione poi Conte - ha detto il giornalista della Gazzetta dello Sport Antonio Giordano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - a dire che nella rosa ci sono calciatori a livello dei titolari.

E' legittimo che un tifoso creda alla possibilità di vincere lo scudetto e non è da illusi pensare che il Napoli possa lottare per il titolo. Poi vincerlo è un'altra cosa. Di certo l'Inter è la favorita per vincere il tricolore. Guardando gli avversari Milan e Juve hanno qualche difficoltà ma hanno individuato le soluzioni. L'Atalanta invece non ha ancora la continuità che le proprie qualità dovrebbero garantire. Con il Lecce è chiaro che il Napoli deve provare a vincere, per aggiudicarsi il titolo bisogna fare punti con tutti, certo anche con le cosiddette piccole, ma occorre anche fare qualche risultato con le grandi. In ogni caso quando penso a Napoli-Lecce mi viene in mente innanzitutto e soprattutto quel magnifico gol di Cavani dopo il salvataggio sulla linea di Grava".