Adani: "Scelte forti e per esigenza, Conte torna a mettersi 19 squadre alle spalle. Spalletti sui cambi..."

vedi letture

L'ex difensore Daniele Adani ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus ai microfoni de 'La Nuova DS' su Rai 2: "Conte torna a mettere 19 squadre alle spalle, facendo scelte forti e scelte per esigenza. Lo fa schierando Elmas al posto di Lobotka. La differenza la fa utilizzando solo tre cambi: sempre tre cambi aveva utilizzato a Roma. Spalletti, nei cambi, ne utilizza cinque. Nella sua Juve che è stata modesta, qualche cambio farà sicuramente discutere. Vittoria con merito del Napoli".

