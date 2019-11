Giordano: "Ritiro? Ora è di lusso, noi eravamo in carcere con una tv ed un telefono a gettoni"

Nel corso di Canale 21, l'ex azzurro Bruno Giordano ha parlato della scelta di disertare il ritiro imposto dal club: "E' una situazione che nasce sicuramente da lontano, anche se fare 2 giorni di ritiro sembra un sacrificio. Noi ne facevamo anche alcuni di 33 giorni. Ma c'eravamo. Ora si parla diversamente con le società e poi quelli di oggi sono ritiri di lusso, con i televisori giganti e tutte le apparecchiature, noi sembravamo di essere in carcere a Soccavo. La tv era incastonata in un blocco di ferro col lucchetto. Ferlaino lo chiamava Alcatraz, il letto era una cuccia, il telefono era uno solo a gettone per 30 persone, era un carcere, ma si stava insieme per preparare le partite"