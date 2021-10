Giordano sicuro: "Questo Napoli sarebbe stato competitivo anche senza Anguissa"

"Non ho mai avuto dubbi sulla funzionalità di questo Napoli, per me sarebbe stato competitivo anche senza Anguissa". Questo il pensiero di Bruno Giordano, che ai microfoni della Gazzetta dello Sport esalta la squadra di Spalletti: "E' l’anno buono, ne sono convinto, tant'è che parlo di scudetto già dallo scorso luglio. Quest'anno tutte le componenti sono al proprio posto, difficile trovare buchi in questa squadra. Certo, i momenti di difficoltà non mancheranno, soprattutto con la Coppa d'Africa che porterà via ‘giocatori importanti.

Ma il Napoli ha la possibilità di poter allungare in classifica, di distanziare ancora di più) le rivali super, mentre non si i può fare a meno del talento di Insigne. Bisogna tenere conto, però, di Milan e Inter, che non molleranno facilmente, tanto più che gli scontri diretti si giocheranno entrambi a San Siro".