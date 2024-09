Giordano: “Squadra forte e tecnico tra i migliori d’Europa, Napoli da scudetto”

"Il reparto offensivo del Napoli è importante, di qualità e quantità".

A margine dell'inaugurazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona a Casalnuovo, l'ex attaccante del Napoli Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia : "Il reparto offensivo del Napoli è importante, di qualità e quantità. Soprattutto avendo soltanto il campionato, penso che il Napoli quest’anno può giocare per il titolo. Può arrivare prima come terza, ma sicuramente non vedremo la squadra della passata stagione.

L’allenatore è tra i più bravi d’Europa, questo si sapeva, e la squadra è forte. Mi auguro con tutto il cuore che fino all’ultimo si possa giocare per il tricolore. Il Napoli tra le favorite insieme a Inter, Juventus, Milan e Atalanta”.